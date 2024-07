Macron riceve Milei all'Eliseo

Il presidente dell'Argentina Javier Milei è stato ricevuto questa mattina all'Eliseo dall'omologo francese Emmanuel Macron. Nonostante il clima di tensione della vigilia i capi di stato si sono salutati tra i sorrisi con una stretta di mano e un abbraccio. Secondo una nota della presidenza francese l'incontro è stato utile per "rafforzare i legami" bilaterali nei settori della transizione energetica, difesa, scienza e la cultura.

La prima visita ufficiale del presidente argentino a Parigi ha avuto luogo pochi giorni dopo che la vicepresidente Victoria Villarruel aveva definito il Paese europeo "colonialista" e i francesi "ipocriti" di fronte al razzismo, nell'ambito del dibattito innescato dalla vicenda dei cori razzisti diretti ai rivali francesi intonati dai giocatori della nazionale argentina di calcio.

Pochi minuti dopo l'incontro bilaterale con Macron, Milei ha incontrato gli imprenditori Estelle Brachlianoff, Patrick Pouyanné, Xavier Niel, Alexandre de Rothschild e Thomas Triolphe. Su X, il portavoce presidenziale Manuel Adorni ha sottolineato che gli uomini d'affari hanno mostrato "grandi aspettative per il cammino che sta prendendo l'Argentina".

Dopo aver partecipato a un cocktail party organizzato all'Eliseo per ricevere tutti i presidenti giunti nella capitale francese, nel pomeriggio Milei parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi.



