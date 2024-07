Milei va a Parigi, viaggio lampo per un'agenda fitta

Sarà un viaggio lampo e con un'agenda intensa quello del presidente argentino Javier Milei a Parigi. Il capo dello Stato, secondo quanto riporta l'agenda ufficiale, si imbarcherà su un volo ufficiale nella notte di oggi per arrivare nella capitale francese nelle prime ore di giovedì.

Gli impegni ufficiali di Milei sono tutti concentrati nella giornata di venerdì, con la bilaterale col capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, fissata alle 12 (ora locale), e a seguire un incontro con imprenditori francesi presso l'ambasciata argentina; il ricevimento ufficiale di Macron ai capi di Stato; e infine la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici.

Il ritorno a Buenos Aires è fissato per sabato e prevede una scala intermedia ad Asuncion, in Paraguay.

Il viaggio di Milei e la bilaterale con Macron sono stati confermati ufficialmente solo ieri dalla presidenza argentina e sono stati preceduti da tensioni diplomatiche per la posizione espressa dallo stesso leader ultraliberista sulla vicenda dei cori razzisti diretti ai rivali francesi intonati dai giocatori della nazionale argentina di calcio.



