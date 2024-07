Cuba non riconosce un debito da 72milioni

La Banca centrale di Cuba afferma che il fondo di investimento Crf con sede nelle isole Cayman, definito come "avvoltoio", non può arrogarsi la riscossione di un debito di 72 milioni di euro contratto dall'istituzione monetaria nel 1984. Lo riferisce una nota pubblicata oggi sull'organo di stampa ufficiale cubana Granma, alla vigilia della decisione del tribunale d'appello di Londra.

Dall'inizio del processo promosso da Crf presso i tribunali inglesi, la Banca centrale cubana ha sostenuto che "questa entità economica non è sua creditrice e, pertanto, non esiste alcun motivo per sostenere una simile posizione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA