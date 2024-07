Lula si congratula con Macron per i risultati delle elezioni

Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva si è complimentato con l'omologo francese Emmanuel Macron per l'importante "sconfitta dell'estrema destra nelle recenti elezioni" nel Paese europeo e ha formulato i suoi auguri in vista dell'inizio delle Olimpiadi di Parigi, il 26 luglio.

Nella chiacchierata telefonica durata circa 30 minuti - riferisce il governo in una nota - il leader brasiliano si è congratulato con Macron per gli impressionanti risultati ottenuti dalle forze democratiche nel secondo turno delle elezioni francesi e ha augurato il successo nella formazione del nuovo governo "affinché il popolo francese sia il grande vincitori del processo". Lula ha sottolineato che la Francia rappresenta per i brasiliani un riferimento di libertà democratica, diritti umani e cultura.

Nel corso della conversazione i due capi di Stato hanno anche discusso della valorizzazione della democrazia e delle sfide della lotta alla fame e della povertà. Macron ha ribadito a Lula i suoi auguri per l'organizzazione del vertice del G20 e della COP30 in Brasile. Il presidente Lula ha inoltre invitato Macron a partecipare all'incontro tra i leader di diversi paesi democratici previsto per il 24 settembre, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui si discuteranno le strategie per combattere l'estremismo e la violenza in politica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA