Elezioni in Venezuela, oscurato il sito dell'ong anti-censura

I principali operatori Internet del Venezuela hanno oscurato il sito della ong 'VE sin Filtro', che da 10 anni denuncia la censura nel Paese: lo ha reso noto sul social X la stessa organizzazione per i diritti umani.

Quest'ultima afferma inoltre di aver documentato altri quattro casi di blocco di siti web di media e di un'altra ong dall'inizio della campagna elettorale, il 4 luglio, in vista delle presidenziali di domenica.

Ieri i portali di notizie indipendenti El Estímulo, Medianálisis, Runrunes e Analítica sono stati sottoposti a restrizioni alla navigazione su ordine dell'Agenzia governativa delle telecomunicazioni (Conatel). In precedenza era stato bloccato anche l'accesso a TalCual.



