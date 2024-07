Machado, 'restituiremo sicurezza e rispetto ai venezuelani'

In caso di elezione del candidato di opposizione in Venezuela, Edmundo González Urrutia, "restituiremo al popolo venezuelano la sicurezza e il rispetto che il regime" del presidente Nicolas Maduro "gli ha tolto". Lo ha detto l'ex deputata di Vente Venezuela e leader della Piattaforma unitaria democratica (Pud), María Corina Machado, nel corso di un comizio elettorale.

"Voglio assicurare tutti che non ci saranno persecuzioni, non ci sarà vendetta", ha dichiarato. "Perché ci sia una guerra è necessario avere nemici, e in Venezuela non ci sono nemici perché tutti vogliamo la stessa cosa: un Paese in pace".

A margine dell'evento Machado - squalificata dalla corsa per la presidenza per via giudiziaria - ha affermato che Maduro rappresenta il "passato" evidenziando che in qualsiasi luogo si siano recati la popolazione ha mostrato entusiasmo per il candidato presidente. Questo evidenzia una "vittoria morale" contro Maduro che "ci ha ostacolato in tutti tutti i modi, ma abbiamo superato tutte le avversità".

Machado ha dedicato parte del discorso ai dipendenti pubblici che hanno "alzato la voce" e hanno continuato a sostenere la Pud "nonostante le persecuzioni", aggiungendo che neanche gli agenti della sicurezza voteranno per il presidente uscente perché 'conoscono la corruzione del sistema".



