Mattarella, nel 2025 la Conferenza Italia-America Latina-Caraibi

"A Roma si sta già lavorando all'organizzazione della XII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi nel 2025, un ulteriore momento di dialogo nonché di sintesi delle relazioni tra i nostri paesi. Sappiamo di poter contare sul contributo del Brasile in termini di contenuti e partecipazione, per dare alla Conferenza esiti importanti". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Centro Brasiliano per le relazioni internazionali (Cebri) di Rio de Janeiro, dove è stato accolto dalla Ceo, Julia Dias Leite.

L'incontro ha visto anche gli interventi degli Ambasciatori Marcos Azambuja, Rubens Ricupero e Paolo Bruni, tutti membri a vario titolo del Cebri.



