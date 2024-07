Il Brasile invierà i suoi osservatori alle elezioni in Venezuela

Il Tribunale superiore elettorale (Tse) ha cambiato idea, annunciando che invierà due osservatori per monitorare le elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela.

Secondo il Tse, della missione faranno parte Sandra Damiani e José de Melo Cruz, specialisti in sistemi elettorali. La decisione è stata formalizzata a Caracas attraverso il ministro degli Esteri brasiliano, riporta la Globo.

L'invito al Tse è stata inviata dalla Commissione elettorale nazionale venezuelana il mese scorso. A inizio giugno, il Tse aveva tuttavia fatto sapere che non intendeva partecipare al rilevamento, specificando tuttavia che la decisione non era ancora definitiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA