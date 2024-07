Il Brasile chiede un risarcimento milionario a WhatsApp

La procura federale e l'Istituto per la protezione dei consumatori (Idec) del Brasile hanno intentato una causa civile contro Whatsapp chiedendo che la piattaforma di messaggistica sia condannata a risarcire 1,7 miliardi di reais (287 milioni di euro) per danni morali collettivi.

Secondo la procura le modifiche alla politica sulla privacy apportate nel 2021 - che consentono di raccogliere e condividere dati personali con altre piattaforme del gruppo Meta come Facebook e Instagram - violerebbe i diritti degli utenti. Se il Tribunale Federale accoglierà la richiesta di condanna, il risarcimento non verrà destinato individualmente agli utenti danneggiati, ma a progetti finanziati dal Fondo per la difesa dei diritti diffusi (Fdd). Oltre al risarcimento si chiede l'interruzione immediata della condivisione dei dati personali per scopi specifici di altre società del gruppo Meta e l'offerta di funzionalità semplici che consentano agli utenti di esercitare il proprio diritto di rifiutare le modifiche apportate dalla politica sulla privacy della piattaforma a partire dal 2021. Secondo la legge il trattamento dei dati deve essere limitato al minimo necessario per fornire il servizio.





