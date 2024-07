Elezioni in Venezuela, debutta un film sulla vita di Maduro

A meno di due settimane dalle elezioni del 28 luglio in Venezuela, è stato presentato a Caracas in anteprima un film che racconta la vita del presidente Nicolás Maduro, in corsa per un terzo mandato di 6 anni.

Diretto da Greyson Chacón, il film - dal titolo 'Nicolás' - è stato presentato insieme ad un nuovo libro sul presidente: 'Nicolás Maduro, presente e futuro', scritto da Ana Cristina Bracho, con un prologo di Pedro Calzadilla, ex presidente del Consiglio nazionale elettorale.

'Nicolás' è composto da sette episodi e sarà trasmesso dalla televisione statale Venezolana de Televisión.



