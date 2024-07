Lula, i discendenti italiani importanti nella vita del Brasile

I discendenti italiani "partecipano in modo straordinario" alla vita del Brasile. Lo ha affermato il capo di Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, evidenziando che il tenore Luciano Pavarotti gli ha fatto amare la musica classica. Ne ha parlato a margine del pranzo offerto in onore del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso la sede del ministero degli Esteri, a Brasilia.

"Ho insistito perché il presidente Mattarella venisse, perché il Brasile è il più grande territorio italiano fuori dall'Italia. In altre parole, prima l'Italia e poi il Brasile", ha detto il leader del Paese sudamericano.

"I discendenti italiani svolgono un ruolo straordinario nell'agricoltura, nell'industria, nelle università e nella cultura. Non è cosa da poco che un tenore come Pavarotti mi faccia apprezzare la musica classica", ha aggiunto.

Secondo Lula, il Brasile e l'Italia hanno una relazione storica "molto importante", ed ha sottolineato che il flusso commerciale bilaterale - circa 10 miliardi di dollari all'anno - non è ancora "sufficiente" data la "grandezza" dei due Paesi.

"Spero quindi che l'arrivo del presidente Mattarella sia un'occasione per ristabilire il rafforzamento del partenariato strategico tra Brasile e Italia", ha dichiarato.



