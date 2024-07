Il commercio tra Italia e Messico cresce oltre le previsioni

L'interscambio commerciale tra Italia e Messico continua ad espandersi, in linea con le previsioni tendenziali, ma raggiungendo livelli superiori alle stime.

Secondo i dati pubblicati dal Sistema Informativo Economico della Banca del Messico corrispondenti ai primi cinque mesi del 2024, gli scambi totali tra le due nazioni mostrano un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Le esportazioni dall'Italia al Messico sono ammontate tra gennaio e maggio di quest'anno a 3,4 miliardi di dollari, registrando una crescita del 18,7% rispetto al totale raggiunto alla fine del quinto mese del 2023.

Si tratta di un dato nettamente superiore —finora— alla previsione del +7% per l'intero anno formulata nel rapporto Doing Export 2024 da Sace, il gruppo finanziario-assicurativo specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico italiano.

Per quanto riguarda le esportazioni messicane verso l'Italia, il resoconto della banca centrale del Paese latinoamericano indica che a maggio questa voce ha raggiunto i 559,5 milioni di dollari, cifra che supera del 41,3% il totale registrato fino alla fine del quinto mese dello scorso anno.



