Dedica un brano all'opposizione venezuelana, cantante arrestato

Il giovane cantautore venezuelano Willy Alvarez, colpevole di aver dedicato un brano alla leader di opposizione Maria Corina Machado, è stato arrestato mentre si trovava in compagnia di due amici. Alvarez, emigrato in Colombia, era rientrato in Venezuela, per fare visita alla famiglia. La detenzione "arbitraria" è stata confermata dall'organizzazione non governativa in difesa dei diritti umani, Foro penal, che si occupa del caso.

In tutto sono almeno nove le persone arrestate negli ultimi giorni in Venezuela per il sostegno dimostrato a Machado e al candidato della Piattaforma unitaria democratica (Pud) Edmundo Gonzalez.

Tra i fermati a Valencia c'è un attivista politico, Miere Eduardo Aguilar Sequera, mentre tra quelli nel Carabobo il conducente del camion usato da Machado e Gonzalez per il comizio elettorale, oltre ai suoi aiutanti. Nello stato di Portuguesa il fermo è scattato per la responsabile locale della campagna elettorale di Vente Venezuela, Mary Rodríguez, e per la sua collaboratrice Mayra Montilla. In manette è finito anche il capo della campagna elettorale nello stato di Monagas, Angel Aristimuno: al momento dell'arresto gli è stato spiegato che c'era un mandato a suo carico datato 8 luglio, firmato dal giudice Erick Ferrer.



