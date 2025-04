"Sono stato il primo ministro che ha firmato il documento di adesione alla Corte penale internazionale e ora ho firmato il documento per il ritiro. Il motivo è che è diventato un tribunale politico. E le decisioni della Cpi su Israele lo hanno dimostrato. Uno Stato democratico di diritto non può partecipare a questo". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban in conferenza stampa da Budapest con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.



