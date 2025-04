Verso nuovo dl sicurezza, assorbe ddl e correttivi

Il governo, secondo quanto si apprende da diverse fonti, sta lavorando a un decreto legge da portare domani in Consiglio dei ministri che assorbirà in larga parte le norme contenute nel ddl sicurezza attualmente all'esame del Senato, che dovrebbe essere votato a metà aprile dall'aula del Senato, ma che in ogni caso dovrebbe tornare alla Camera per una terza lettura, per problemi legati alle coperture.

L'operazione servirebbe anche a recepire i correttivi indicati dal Quirinale su sim e detenute madri, ma nel nuovo provvedimento potrebbe anche essere inserito il cosiddetto scudo penale e sostegno economico per le spese legali per gli agenti.





