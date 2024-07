Fmi gela il governo Milei, 'non c'è ancora un nuovo accordo'

Dopo che il ministro dell'Economia argentino, Luis Caputo, ha affermato che il governo del presidente Javier Milei, sta facendo progressi nella negoziazione di un nuovo programma con il Fmi, la portavoce del Fondo, Julie Kozack, lo ha corretto chiarendo che la discussione formale al riguardo non è ancora iniziata.

"Dopo l'approvazione dell'ottava revisione del programma in Argentina si sono verificati eventi positivi", ha detto Kozack riferendosi indirettamente ai successi ottenuti dall'esecutivo ultraliberista con la Legge Base, il pacchetto fiscale e il Patto di Maggio. Allo stesso tempo, la portavoce del Fmi ha precisato che non ci sono trattative per un nuovo accordo con l'Argentina e che non esiste un calendario preciso affinché queste discussioni abbiano luogo finché Buenos Aires non farà una presentazione formale.

"Qualsiasi nuovo programma sarà discusso quando richiesto formalmente", ha chiarito Kozack, sottolineando che non esiste ancora "una tempistica specifica" per discutere un nuovo accordo.

Ieri, parlando ai microfoni di radio Mitre, Caputo ha dichiarato con sorprendente ottimismo che l'economia argentina sarebbe già "uscita dalla terapia intensiva".



