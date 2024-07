Milei va a un evento per ricchi e potenti nel deserto dell'Idaho

Nonostante le polemiche per i suoi numerosi viaggi all'estero, il presidente argentino Javier Milei si prepara a partire di nuovo per tornare negli Stati Uniti, dove prenderà parte alla Sun Valley Conference, un evento esclusivo riservato a ricchi e potenti, nel deserto dell'Idaho.

Secondo la stampa locale, sabato e domenica Milei prenderà parte ai lavori che si svolgono rigorosamente a porte chiuse, accompagnato dall'inseparabile sorella Karina, segretaria generale della Presidenza.

Nelle scorse settimane, il capo di Stato argentino era stato a San Francisco per incontrare i massimi rappresentanti delle aziende tecnologiche della Silicon Valley.



