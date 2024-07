Messico, Lazaro Cardenas guida l'ufficio presidenziale

Lázaro Cárdenas Batel, uno storico etnologo di 60 anni, figlio del politico Cuauhtémoc Cárdenas e nipote dell'ex presidente Lázaro Cárdenas, è stato nominato oggi in Messico capo dell'ufficio della presidenza dalla presidente eletta Claudia Sheinbaum, che entrerà in carica il 1 ottobre.

"Conosco Lázaro da molti anni —ha detto l'ex sindaca di Città del Messico— non solo siamo colleghi e amici, ma ha ricoperto incarichi molto importanti che gli permetteranno di coordinare il nostro ufficio".

"Non ho dubbi —ha affermato Cárdenas— che il prossimo governo sarà coerente con il percorso di Claudia Sheinbaum e con le cause che ha promosso e difeso durante tutta la sua vita universitaria, nella ricerca scientifica, nell'attivismo e nella militanza politica".

Sheinbaum ha commentato che la prossima settimana concluderà le nomine dei membri del suo gabinetto, ad eccezione dei responsabili dei ministeri della Difesa e della della Marina, che saranno annunciati a settembre.



