Venezuela, Ong chiede la scarcerazione di Rocio San Miguel

L'Osservatorio venezuelano dei carceri ha chiesto "l'immediato" rilascio "senza restrizioni" dell'attivista per i diritti umani Rocío San Miguel "ingiustamente" detenuta da 5 mesi con l'accusa di spionaggio contro il governo di Nicolas Maduro.

In una nota pubblicata su X l'Ong denuncia che da quando è stata "arbitrariamente" arrestata, la presidente dell'associazione Control Ciudadano e militante dell'opposizione si trova quartier generale del Servizio d'Intelligence Bolivariano (Sebin) impossibilitata "a nominare i suoi avvocati di fiducia". Questo rappresenta "una grave violazione del diritto alla difesa e a un giusto processo".

Confermando l'arresto lo scorso febbraio il procuratore generale, Tarek William Saab, aveva riferito di un presunto legame di San Miguel con una cospirazione per assassinare il presidente Maduro e dell'accusa di aver fornito informazioni sui sistemi di difesa militare venezuelani all'Unione europea e a tre paesi stranieri.



