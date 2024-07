Lula, il Mercosur è pronto per firmare l'accordo con l'Ue

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha affermato che il Mercosur è pronto a firmare un accordo di libero scambio con l'Unione Europea quest'anno. Lo ha detto nel corso di un evento in Bolivia.

"Se dipendesse da quello che abbiamo fatto, quest'anno firmeremmo l'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur. Per quanto ci riguarda, è assolutamente pronto", ha detto Lula, aggiungendo che "gli europei devono mettersi d'accordo e ridurre le divergenze tra loro".

"Ci siamo preparati, abbiamo fatto la proposta, è stata approvata, e ora tocca alla compagna Ursula Von der Leyen venire al tavolo e possiamo chiudere", ha detto il leader brasiliano.

Lula aveva già attribuito la responsabilità all'Ue per il ritardo nella firma dell'accordo lunedì, durante il vertice dei leader del Mercosur in Paraguay, motivandola con le divergenze interne al blocco europeo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA