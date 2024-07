Il Cebri guida la riscossa dei think tank del G20 brasiliano

Il Centro brasiliano per le relazioni internazionali (Cebri) di Rio de Janeiro guida il lavoro dei think tank per orientare le scelte dei leader del G20 e rafforza il suo raggio d'azione dotandosi di una nuova sede.

La Ceo del Cebri, Julia Dias Leite, parla delle nuove prospettive in una conversazione con l'ANSA.

"La nuova sede del Cebri - spiega Dias Leite - è il riflesso della nostra crescita, dopo quasi 26 anni di vita, e del sempre maggiore interesse della società per le relazioni internazionali. Avevamo bisogno di uno spazio più grande per espandere le nostre attività. In collaborazione con la Pontificia Università Cattolica di Rio, abbiamo scelto un palazzo che è stato residenza dei gesuiti e ci permetterà di ospitare più eventi, di attrarre la comunità accademica e di continuare a produrre contenuti di qualità sui principali temi dell'agenda mondiale, sempre da una prospettiva brasiliana".

Durante la presidenza brasiliana del G20 il Cebri guida il T20, uno dei gruppi di approfondimento che riunisce i think tank dei Paesi membri. "Questo lavoro, svolto insieme all'Istituto per la Ricerca economica applicata (Ipea) e alla Fondazione Alexandre Gusmão (Funag), è iniziato qualche mese fa con l'analisi di circa mille documenti politici, a cui hanno lavorato sei task force. Il risultato è stato condensato in un Comunicato, con una serie di raccomandazioni consegnate ai leader degli sherpa e delle Finanze del G20. Speriamo possa influenzare il processo decisionale del vertice del blocco, che si riunirà a Rio a novembre", auspica la Ceo.

In particolare il Cebri si occupa di due temi: la transizione energetica e la trasformazione digitale. "Crediamo che questi due percorsi guideranno la crescita economica e lo sviluppo sociale nei prossimi anni - osserva l'esperta -. Il nostro centro sta lavorando a programmi specifici per queste aree, per costruire un'agenda solida per il Brasile che vada oltre il G20 e si colleghi ad altri forum multilaterali, come il Brics+ e la Cop30 del prossimo anno".

E Dias Leite vede un'integrazione tra l'attuale agenda del G20 e quella del G7 a guida italiana. "Il ruolo del G20 è cresciuto molto da quando è stato fondato 25 anni fa. Ad esempio - indica la studiosa - la transizione climatica. Si tratta di una questione che dipende dalla cooperazione globale, e questi due forum devono pilotare questo processo. Un altro punto fondamentale, che richiederà anch'esso la cooperazione tra i due blocchi, è la creazione di meccanismi e di una governance delle politiche pubbliche per la protezione dei dati dei cittadini e delle imprese nell'era dell'intelligenza artificiale".

"Inoltre - conclude la Ceo del Cebri - Brasile e Italia hanno legami storici e una forte identità. L'immigrazione italiana ha contribuito a forgiare il Brasile, come testimonia anche l'importante ricorrenza di quest'anno, in cui si celebra il 150mo anniversario dell'immigrazione italiana nel nostro Paese".





