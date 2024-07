Fitta agenda per il sottosegretario Silli in El Salvador

Il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, è in missione in El Salvador per un fitto programma di incontri istituzionali di alto livello, incentrati su economia e investimenti e finalizzati a rinsaldare il forte legame di amicizia che contraddistingue le relazioni italo-salvadoregne, delle quali ricorre quest'anno il 163/mo anniversario.

Nell'agenda di Silli sono previste riunioni con il vice presidente di El Salvador Felix Ulloa, con la ministra degli Esteri Alexandra Hill, il segretario sl Commercio e investimenti Jorge Miguel Kattan, la vice ministra degli Esteri Adriana Mira, il ministro delle infrastrutture Romeo Rodriguez e il ministro delle Finanze Jerson Rogelio Posada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA