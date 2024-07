Cile valuta interesse da oltre 50 imprese per esplorazione litio

Il governo del Cile prenderà in considerazione tutte le 88 manifestazioni di interesse per lo sviluppo di progetti sul litio, presentate il mese scorso da oltre 50 aziende nazionali e straniere (Stati Uniti, Australia, Cina, Svizzera e Canada). "La quantità e la qualità delle informazioni ottenute da questo processo sono rilevanti per la definizione dei depositi di litio sui quali lo Stato avvierà il processo di concessione al settore privato", ha detto la ministra delle Miniere, Aurora Williams, in una conferenza stampa ripresa dai media locali. L'80% dei progetti presentati prevede l'uso delle innovativa tecnologie di estrazione diretta (Dle) in grado di massimizzare il recupero del litio dalla salamoia.

Il Cile aveva aperto lo scorso aprile la procedura di invito a manifestare interesse (Rfi) affinché investitori privati ;;presentassero proposte per lo sfruttamento dell'oro bianco, fondamentale per la produzione di batterie elettriche. Le concessioni riguardano 26 saline equivalenti al 18% della superficie esplorabile nel Paese. Il Cile è il secondo produttore mondiale di litio dietro l'Australia ma la sua produzione è limitata. La strategia disposta dal governo punta ad aumentare l'estrazione e consolidare la posizione del Paese nell'industria mondiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA