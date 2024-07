Lula in Bolivia per sostenere Arce dopo il fallito golpe

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, è arrivato per una visita ufficiale in Bolivia dove ribadirà la sua solidarietà al suo omologo, Luis Arce, dopo il fallito colpo di Stato militare nel Paese andino.

Lula, che oggi compirà una fitta agenda di impegni, non esclude di parlare anche solo telefonicamente con l'ex presidente Evo Morales, principale oppositore di Arce, nonostante siano entrambi dello stesso partito.

Morales ha accusato Arce di mentire quando ha affermato di essere stato vittima di un tentato golpe, il 26 giugno. Dopo il vertice del Mercosur, svoltosi ieri in Paraguay, Lula si è detto "molto felice" che il tentativo di colpo di Stato sia fallito.

La Bolivia (Paese che ha il confine più lungo con il territorio brasiliano, pari a oltre 3.400 km) sta attraversando una difficile situazione economica. Durante la visita di Lula si discuterà anche di accordi nei settori del gas naturale, dell'energia, delle infrastrutture, della sanità e della lotta alla tratta di esseri umani. Arce e Lula parteciperanno inoltre ad una riunione d'affari e ad un incontro con i movimenti sociali. Il presidente della Bolivia è stato in Brasile quattro volte nel 2023.



