Il Trittico di Puccini al Teatro Municipale di Rio de Janeiro

Il Teatro Municipale di Rio de Janeiro, ispirato all'Opera di Parigi, compie 115 anni e per l'occasione propone al pubblico, dopo quasi tre decenni, il Trittico di Giacomo Puccini, composto da tre opere in un unico atto: Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi.

Con il patrocinio ufficiale di Petrobras e la collaborazione dell'Istituto italiano di cultura di Rio, l'iniziativa rappresenta un omaggio al grande compositore per il centenario della morte e sarà presentata domenica prossima, 14 luglio, in anteprima gratuita, con la partecipazione del Coro e dell'Orchestra sinfonica del Teatro Municipale.

Il cast comprende grandi nomi dell'opera come Ludmilla Bauerfeldt, Eiko Senda, Inácio de Nonno e Edineia de Oliveira.

Tra i protagonisti figurano il tenore italiano Davide Tuscano e Lorena Pires, vincitrice del Concorso 'Joaquina Lapinha', che saliranno per la prima volta sul palco del Municipale.

L'ideazione e la direzione scenica sono di Pablo Maritano, sotto la direzione di Carlos Vieu, artisti argentini di spicco anche loro al debutto nella stagione artistica ufficiale del Teatro simbolo della metropoli carioca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA