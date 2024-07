Mercosur, Lacalle 'no a passi indietro sull'accordo con la Cina'

Nonostante riconosca la "grande importanza del Mercosur", il capo dello stato uruguaiano e presidente di turno del blocco economico sudamericano - Luis Lacalle Pou - ha evidenziato che non sospenderà le discussioni con la Cina per arrivare a un trattato di libero commercio.

"La proposta che faremo nei mesi della presidenza pro tempore è quella di riprendere il meccanismo di dialogo con la Cina", ha affermato nel suo intervento al vertice dei presidenti in corso ad Asunción, in Paraguay.

"Dobbiamo andare avanti", ha sottolineato, "se non c'è la volontà da parte dei partner di andare avanti insieme, andremo avanti a velocità diverse'", ha concluso.



