Machado, 'Maduro può restare al potere solo usando la forza'

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha affermato che il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, potrà rimanere al potere solo attraverso l'uso "della forza" perché "non ha i voti" necessari per vincere le elezioni presidenziali in cui il affronta come principale rivale il candidato della Piattaforma democratica unitaria (Pud), Edmundo González.

Secondo Machado l'eventuale riconferma di Maduro alle elezioni del 28 luglio avrebbe "conseguenze terribili per la regione, non solo per i vincoli con la Russia, l'Iran e i gruppi guerriglieri e terroristici internazionali, ma anche in termini migratori", ha detto in un passaggio di un'intervista con il quotidiano colombiano "El Tiempo".

Ancora una volta l'ex deputata di Vente Venezuela ha denunciato "l'ambiente di persecuzione politica contro le opposizioni che ha portato già all'arresto di 40 militanti e attivisti" dell'opposizione.



