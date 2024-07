Esportazioni di greggio dal Venezuela agli Usa segnano un +49%

Le forti pressioni politiche della Casa Bianca al governo venezuelano di Nicolas Maduro per uno svolgimento trasparente delle elezioni presidenziali del 28 luglio non impediscono di portare avanti parallelamente una politica di progressiva flessibilizzazione delle sanzioni a Caracas, soprattutto in materia energetica. Secondo dati ufficiali della Energy Information Agency statunitense (Eia) le esportazioni di greggio venezuelano verso gli Stati Uniti hanno registrato infatti un aumento del 49% inter-annuale tra gennaio e aprile 2024.

Nel mese di aprile 2024 il Venezuela figura inoltre al sesto posto tra gli esportatori verso gli Usa, la posizione più alta raggiunta da quando l'amministrazione di Joe Biden, a novembre del 2022, ha avviato una politica di allentamento delle sanzioni imposte all'inizio del 2019 .

Nei primi quattro mesi del 2024 il Venezuela ha inviato negli Usa una media di 209.000 barili di petrolio al giorno con un notevole aumento rispetto ai 170.000 bpd esportati nello stesso periodo del 2023.



