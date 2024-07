Inaugurata in Brasile la 'città temporanea' per gli alluvionati

Il governo dello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul ha inaugurato il primo Centro di accoglienza umanitaria (Cah) destinato ad ospitare le famiglie dei cittadini che hanno perso la propria casa in occasione delle alluvioni dello scorso maggio. Il primo Cah consegnato è quello di Canoas, uno dei centri più colpito dalle piene dei fiumi della regione. Ad avere priorità nell'assegnazione saranno i nuclei familiari con un solo genitore, anziani, disabili, donne incinte e persone con disturbo dello spettro autistico.

Il villaggio - composto da 126 case modulari donate dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) e assemblate dall'esercito - avrà la capacità di ospitare circa 630 persone. L'aree destinata alle unità abitative è di circa 30 mila metri quadrati, mentre le abitazioni sono di 17 metri quadrati ciascuna. I servizi igienici, di lavanderia e caffetteria si trovano in aree comuni.

Il cibo - distribuito in un refettorio - è fornito da una società incaricata dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).



