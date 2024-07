T20, 'transizione energetica e digitale volano per la crescita'

"La transizione energetica e digitale saranno il volano della crescita globale per prossimi 25 anni e per questo motivo dobbiamo partecipare attivamente a questo processo. Solo così potremo contribuire alla lotta alla fame e alla diseguaglianza". Ne ha parlato all'ANSA il presidente del consiglio dei curatori del Centro brasiliano di Relazioni internazionali (Cebri) e ex presidente della Banca per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (Bnds), Pio Borges, a margine della conferenza intermedia del T20, a Rio de Janeiro.

Guidato dall'obiettivo di offrire proposte pragmatiche, il gruppo di coinvolgimento del G20, che riunisce 121 think tank, presenta a Rio il documento con le raccomandazioni finali per i leader del G20. "Le grandi priorità sono il clima, fondamentale, e la transizione energetica" da vivere con solo come non una necessità o "un onere, ma come una grande opportunità da cogliere soprattutto per il Brasile", evidenzia Borges, che con il Cebri - e altri partner istituzionali - ha organizzato l'evento.

Includendo "tutti i paesi del G7 e quelli del Brics", il G20 "vuole essere una sintesi tra l'antico ordine mondiale e il nuovo che sta emergendo e vuole avere una voce ed esprimere opinioni su quello che accade nel mondo", ha proseguito Borges.

"La grande virtù del G20 è aggregare quello che è stato l'ordine globale più importante passato con quello emergente", afferma, ricordando che il Brics ha un Pil per parità di acquisto del 20% superiore a quello del G7 e cresce del 4,5% annuo contro l'1,7% del G7. In questo processo di sintesi il Brasile ha per Borges "un ruolo fondamentale di costruttore di ponti tra il G7, a cui culturalmente appartiene come modello di cultura, e il gruppo Paesi emergenti di cui è parte" e che punta ad un nuovo protagonismo.



