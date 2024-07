El Salvador apre all'energia nucleare

Con 54 voti favorevoli, l'Assemblea legislativa di El Salvador ha approvato una legge per la creazione dell'Agenzia per l'attuazione del programma di energia nucleare (Oipen), che avrà il compito di formulare, dirigere ed eseguire piani e politiche nazionali per l'introduzione dell'energia nucleare come fonte di generazione di elettricità.

L'Oipen, che dipenderà dalla Commissione esecutiva idroelettrica del fiume Lempa, dovrà sviluppare studi sulla fattibilità dell'installazione di centrali nucleari a El Salvador, oltre a promuovere la preparazione specializzata del personale tecnico che parteciperà alle attività legate all'energia nucleare e ai suoi usi pacifici.

Nel Paese vengono attualmente consumati 6.104 gigawattora, ma le proiezioni indicano che entro il 2050 il consumo potrebbe raddoppiare e il nucleare potrebbe contribuire fino al 26%.





