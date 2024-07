Anziana brasiliana truffata, dà risparmi a falso Schwarzenegger

Una brasiliana di 74 anni ha perso l'equivalente di circa 38mila euro dopo essere stata ingannata da truffatori che si erano spacciati per collaboratori di Arnold Schwarzenegger e avrebbero chiesto soldi per aiutare l'attore, che secondo loro versava in difficoltà finanziarie.

L'anziana, residente a Caraguatatuba, sulla costa di San Paolo, si è rivolta alla giustizia locale per chiedere la restituzione della somma. Nei documenti del tribunale, la donna afferma di aver venduto la sua auto, la sua casa e di aver preso prestiti, credendo di aiutare la star di Hollywood, la quale avrebbe garantito di restituirle l'importo.

La vittima sostiene che il gruppo di impostori l'aveva convinta che Schwarzenegger aveva una notevole somma di denaro presso la società di trasporto valori 'Brinks' e che avrebbe ricevuto un'ampia ricompensa in cambio del suo aiuto.

In una delle conversazioni allegate al processo si sente un presunto imitatore dell'attore rivolgersi a lei con la frase "Ciao tesoro". La donna, pensando di parlare con Schwarzenegger, gli ha chiesto se sarebbe venuto in Brasile per portarle di persona il denaro che le aveva promesso.



