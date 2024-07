Uragano Beryl, sospesi voli e trasporti navali in Venezuela

Le autorità venezuelane hanno sospeso i trasporti navali e i voli interni verso gli Stati di Nueva Esparta e Sucre (nord-est del Venezuela), a causa del passaggio dell'uragano Beryl, di livello 5, nel Mar dei Caraibi.

Il ministro dei Trasporti, Ramón Velásquez, ha precisato che queste misure preventive sono "una garanzia della sicurezza operativa e del benessere della popolazione". Parallelamente, l'Istituto nazionale di aeronautica civile (Inac) del Venezuela ha segnalato che squadre specializzate sono in allerta per i cambiamenti delle condizioni atmosferiche nel caso in cui sia necessario adottare misure per garantire la sicurezza dei trasporti.

Secondo l'Istituto nazionale di meteorologia e idrologia (Inameh), Beryl attraverserà il Mar dei Caraibi alla velocità di 31 chilometri orari con venti massimi sostenuti di 212. km l'ora. La vicepresidente venezuelana, Delcy Rodríguez, ha riferito che, su istruzioni del presidente Nicolás Maduro, è stato attivato il Sistema nazionale di gestione dei rischi per prevenire e rispondere a qualsiasi incidente dovuto alle piogge generate dal fenomeno naturale, che si è nel frattempo rafforzato fino a raggiungere la categoria 5.



