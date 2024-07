Nasce a Rio de Janeiro la nuova Borsa valori brasiliana

L'Americas Trading Group (Atg) annuncerà ufficialmente domani la scelta di Rio de Janeiro come sede della nuova Borsa valori brasiliana che farà concorrenza alla B3 di San Paolo, ad oggi l'unica del Paese.

Lo riferisce il municipio di Rio evidenziando che l'annuncio sarà fatto dal direttore generale di Atg, Cláudio Pracownik, durante la cerimonia programmata dal sindaco Eduardo Paes per sancire la legge - recentemente approvata in Consiglio comunale - che modifica il codice fiscale del municipio creando gli incentivi per promuovere le attività finanziarie della borsa.

Per attirare in città il centro finanziario a Rio è stata infatti ridotta la tassa sui servizi (Iss) dal 5 al ;;2%. Allo stesso modo, la concessione di incentivi fiscali aveva aiutato la Borsa di San Paolo a consolidarsi a partire dagli anni '90 a scapito di quella di Rio - la Bvrj - creata nel 1808 e chiusa nel 2002.



