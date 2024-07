Machu Picchu confermata prima attrazione turistica in Sudamerica

L'antica città Inca di Machu Picchu in Perù è stata indicata per la settima volta consecutiva come la principale attrazione turistica del Sudamerica ottenendo il World Travel Awards South America 2024, riconoscimento considerato il "premio Oscar" del Turismo. L'agenzia PromPerú ha sottolineato l'importanza di questo premio, evidenziando il significato culturale e turistico della maestosa città Inca.

La regione di Machu Picchu - a Cusco - è un santuario storico riconosciuto dall'Unesco come patrimonio dell'Umanità ed è una delle sette meraviglie del mondo. Con una superficie di 37.302 ettari, la regione ospita un'impressionante biodiversità e più di 60 monumenti archeologici collegati da una complessa rete di strade Inca.



