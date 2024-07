Migranti, memorandum d'intesa e cooperazione tra Panama e Usa

Panama e Stati Uniti oggi firmeranno un memorandum d'intesa e di cooperazione in cui si prevede, tra l'altro, che il governo degli Stati Uniti si faccia carico di una parte delle spese di rimpatrio dei migranti che entrano irregolarmente a Panama attraverso la giungla del Darién: lo ha detto a Cnn il ministro degli Esteri panamense, Javier Martínez Acha, nominato dal presidente eletto José Raúl Mulino.

Le dichiarazioni di Acha sono state rilasciate dopo un incontro bilaterale tra Mulino e Alejandro Mayorkas, segretario per la Sicurezza nazionale degli Usa. Durante la riunione sono stati discussi temi specifici come il traffico irregolare di migranti attraverso il Darién, una pericolosa rotta migratoria che da gennaio è stata attraversata da oltre 170mila persone.

Secondo Mulino, "il confine degli Stati Uniti è stato spostato nella giungla di Panama".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA