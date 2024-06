L'uragano Beryl potrebbe raggiungere nei Caraibi categoria 4

L'uragano Beryl, in evoluzione nei Caraibi meridionali, potrebbe passare dalla sua attuale categoria 3 alla 4 della scala Saffir-Simpson, con la prospettiva di generare nei prossimi giorni un grave allarme alle isole caraibiche, fino al Messico meridionale.

Secondo l'ultimo rapporto del National Hurricane Center (Nhc), il centro di Beryl è situato a 675 chilometri a est-sud-est delle Barbados e a circa 3.700 chilometri a est-sud-est di Cancún, stato messicano di Quintana Roo.

Attualmente l'uragano ha venti massimi sostenuti di 185 km/h e raffiche che raggiungono i 220 km/h dirigendosi, accompagnato da piogge battenti, verso ovest ad una velocità di 33 km/h.

I meteorologi, sottolinea la tv messicana Milenio, si aspettano che Beryl possa diventare un uragano di categoria 4 nel suo cammino verso i Caraibi sudorientali, con specifico allarme per Barbados, Santa Lucia, Grenada e Saint Vincent e Grenadine.

"Si tratta - ha sottolineato l'Nhc - di una situazione molto grave che si sta delineando" per il gruppo di isole delle Piccole Antille, perché "si prevede che Beryl "porterà pericolosissimi venti e pesanti mareggiate".

Secondo Philip Klotzbach, ricercatore di uragani presso la Colorado State University, Beryl è diventato il primo grande uragano, di categoria 3 o superiore, documentato a giugno a est delle Piccole Antille.



