Argentina,governo annuncia nuova tappa per stabilizzare economia

Dopo l'approvazione del Parlamento della Legge Base e del pacchetto fiscale, il governo argentino ha annunciato l'avvio della 2/a fase del piano di stabilizzazione economico, che avrà come asse centrale una ulteriore riduzione dell'emissione monetaria.

A questo fine, il ministro dell'Economia Luiz Caputo, e il presidente della Banca centrale (Bcra), Santiago Bausili, hanno tenuto una conferenza stampa in cui, riferisce l'agenzia Noticias Argentinas, "hanno cercato di tranquillizzare i mercati" che "non hanno reagito come previsto" all'approvazione delle leggi.

Siamo, ha spiegato, "nella 2/a fase di questo piano che consiste nel chiudere il rubinetto dell'emissione monetaria" riguardante "gli interessi che la Bcra paga sulle passività remunerate".

Nella prima fase, ha ricordato, "è stato chiuso il rubinetto dell'emissione di denaro dovuta al deficit fiscale", mentre ora "vogliamo dare maggiore certezza e solidità al programma economico affinché non siano esercitate pressioni per uscire dalle restrizioni ('cepo') cambiarie esistenti".

L'uscita da esse, ha assicurato, "farà parte di una terza fase che sarà di crescita", ma per cui non è ancora stata fissata una data. Al momento, ha aggiunto, "abbiamo solo posto parametri macroeconomici per arrivarci nel modo più sicuro possibile".

Infine, per il tasso di cambio ufficiale del peso viene mantenuto il meccanismo si svalutazione graduale ('crawling peg') al 2%, mentre Caputo ha nuovamente smentito qualsiasi proposito di svalutazione.



