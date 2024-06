El Salvador: Bukele licenzia 300 funzionari della Cultura

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato il licenziamento di oltre 300 funzionari del ministero della Cultura per "aver promosso programmi non compatibili con il governo salvadoregno".

"In questo momento, il nuovo Ministro della Cultura, Raúl Castillo, procederà a licenziare più di 300 dipendenti del Ministero", ha scritto Bukele su X, sottolineando che "così facendo" lo Stato "risparmierà fondi pubblici".

Per Bukele la mossa segue la "strada" che "il popolo ha scelto" con il voto. "Una medicina amara", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA