Caracas, 'l'Olanda nega l'approdo a Curaçao alla nave Bolivar'

"I Paesi Bassi hanno negato l'approdo della nave scuola venezuelana Simon Bolívar nell'isola caraibica di Curaçao, previsto per mercoledì 3 luglio". Lo annuncia dal suo profilo X il ministro della Difesa del Paese sudamericano, Vladimir Padrino Lopez, che definisce la decisione un nuovo esempio "dell'arroganza europea", e avvertendo che tuttavia questo non influirà in alcun modo "sul corso dell'integrazione nella regione, che chiede la fine del colonialismo".

La nave scuola era salpata il 20 aprile dal porto di La Guaira, vicino a Caracas, visitando, tra gli altri, porti in Messico, Colombia e Cuba.

Il 26 giugno, la nave scuola aveva raggiunto Santa Marta, in Colombia, e la sua ultima tappa sarebbe stata Curaçao, prima di fare rientro in Venezuela.

Il ministro della Difesa non ha reso note le motivazioni del diniego olandese.



