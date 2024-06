Messico, Sheinbaum presenta altri cinque ministri

La presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, ha annunciato oggi cinque membri del suo gabinetto per il governo che guiderà nel periodo 2024-2030.

Al Museo Interattivo dell'Economia di Città del Messico, l'ex sindaca della capitale ha presentato Luz Elena González Escobar come ministra dell'Energia, David Kershenobich come ministro della Sanità, Raquel Buenrostro come ministra della Funzione pubblica, Jesús Esteva come ministro delle Infrastrutture, comunicazioni e trasporti ed Edna Elena Vega come ministra dello Sviluppo agrario, territoriale e urbano.

La settimana scorsa la neopresidente aveva già annunciato le nomine di Ernestina Godoy a consigliere giuridico della presidenza, Juan Ramón de la Fuente a ministro degli Affari Esteri, Rosaura Ruiz a capo del nuovo ministero delle Scienze, discipline umanistiche, tecnologia e innovazione, Alicia Bárcena come ministra dell'Ambiente e delle Risorse naturali, Marcelo Ebrard come ministro dell'Economia e Julio Berdegué Sacristán come ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale.



