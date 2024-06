Haiti, Ong temono aumento violenza contro i bambini

PORT-AU-PRINCE, 27 GIU - Il dispiegamento della Missione multinazionale di sostegno alla sicurezza (Mmss) ad Haiti potrebbe portare ad un aumento della violenza contro i bambini dato che le organizzazioni criminali che da mesi tengono sotto scacco il Paese sono composte per oltre il 50% da minorenni. Lo denunciano in un comunicato congiunto le Ong Save the Children Plan International e World Vision evidenziando che "i gruppi armati potrebbero rispondere con forza" all'arrivo dei 2000 uomini della Mmss "esponendo bambini e adolescenti a nuovi e significativi rischi di rimanere intrappolati nel fuoco incrociato".

Le agenzie umanitarie chiedono all'Mmss di "dare priorità ai diritti e alla sicurezza dei bambini e degli adolescenti garantendo che le forze dispiegate dispongano di esperti in protezione dell'infanzia e ricevano una formazione in materia prima dell'inizio delle attività".

Le Ong chiedono inoltre che le forze ricevano una formazione sulla prevenzione della violenza di genere, dello sfruttamento sessuale e degli abusi per garantire una maggiore protezione per le donne.



