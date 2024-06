Lula, 'non ho parlato con Milei, aspetto le sue scuse'

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha affermato di non aver ancora parlato col capo di Stato argentino, Javier Milei, e di essere in attesa delle sue scuse per le "sciocchezze" che ha detto.

"Non ho parlato col presidente argentino perché penso che debba scusarsi con il Brasile e con me. Ha detto un sacco di sciocchezze. Voglio solo che si scusi", ha affermato Lula in un'intervista a Uol.

"L'Argentina e Brasile hanno una grande importanza l'una per l'altro. Non sarà certo un presidente a creare una frattura. Il popolo argentino e quello brasiliano sono più grandi dei presidenti", ha aggiunto.



