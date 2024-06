Tajani, 'missione in Argentina nei prossimi mesi con le imprese'

"Io conto di venire in Argentina nei prossimi mesi con una delegazione di imprese, dobbiamo fare di più e ce lo dicono proprio anche le nostre imprese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo in collegamento all'evento 'Argentina: nuove opportunità nel settore energetico e della transizione produttiva', promosso dal ministero degli Affari Esteri, Promos Italia, Ice, Camera di Commercio italiana in Argentina.

"Già a febbraio erano molte quelle interessate a lavorare con l'Argentina e questo interesse é solido e si sta rafforzando, inoltre abbiamo la sintonia dei nostri governi - ha aggiunto -.

I nostri due Paesi sono partner naturali. Il nostro interscambio si può rafforzare e potenziare, facendo in modo che ci sia un notevole vantaggio per l'economia dei nostri due paesi, che possono definirsi fratelli".



