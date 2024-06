Presidente del Messico Obrador riceverà pensione di 1.500 euro

Senza protezione militare né personale incaricato di assisterlo, il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador stima che fra tre mesi, al termine del suo mandato, riceverà una pensione compresa tra i 25 e i 30mila pesos al mese (circa 1.500 euro), frutto di 20 anni di servizio pubblico, da quando ha iniziato presso l'Istituto Nazionale dei Popoli Indigeni nel 1977 fino alla presidenza. Inoltre, riceverà una pensione assistenziale per gli anziani di 6mila pesos (circa 330 euro) ogni due mesi. Obrador ha sottolineato che solo se dovesse succedere qualcosa di molto serio, come una guerra, interromperebbe il ritiro politico. Per questo motivo ha confermato che non sarà capo supremo, né leader morale, perché "la presidente eletta è una donna molto intelligente".



