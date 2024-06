L'opposizione venezuelana, 'per noi un nuovo ostacolo al voto'

La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha criticato aspramente la decisione del Consiglio nazionale elettorale di aver cambiato le regole sui rappresentanti di lista a poco più di un mese dalle elezioni presidenziali del 28 luglio. Secondo la nuova norma, i rappresentanti di lista potranno operare solo negli stessi seggi in cui votano.

Machado, che sostiene il candidato della Piattaforma unitaria democratica (Pud), Edmundo González Urrutia, in una trasmissione sui social ha definito la misura un "serio ostacolo" per organizzare la supervisione del processo elettorale.

Tuttavia, nonostante la modifica, l'opposizione ha dichiarato che avrà i propri rappresentanti in tutti i seggi elettorali per identificare eventuali irregolarità.



