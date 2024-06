Alliata, in Argentina opportunità su energia e infrastrutture

"L'Argentina è uno dei principali partner commerciali dell'Italia in America Latina e il nuovo assetto politico-economico del Paese offre opportunità significative per gli investitori italiani specialmente nei settori dell'energia e delle infrastrutture ad essa connesse".

Ad affermarlo è il presidente della Camera di Commercio italiana in Argentina, Giorgio Alliata di Montereale, che in un'intervista con l'ANSA ha stilato un bilancio del seminario "Argentina: nuove opportunità nel settore energetico e della transizione produttiva", promosso a Milano dalla stessa Camera di Commercio insieme al ministero degli Affari Esteri, Promos Italia e Ice.

"La partecipazione al seminario è stata molto positiva con la presenza del ministro Tajani, della ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, delle principali istituzioni del Sistema Italia, e con 190 aziende partecipanti", ha detto Alliata, che ha ringraziato in particolar modo la collaborazione del partner territoriale Promos Italia nell'organizzazione dell'evento.

Il presidente della Camera di Commercio ha quindi sottolineato che "il potenziale del settore energetico in Argentina è enorme". "Dal 2012 nel bacino di Vaca Muerta sono già stati investiti 42 miliardi di dollari e il nuovo contesto politico e normativo che si prospetta con l'attuale governo può liberare una crescita esponenziale", ha detto.

"L'Argentina ha riserve di idrocarburi per 300 anni e oggi produce più di quello che è in grado non solo di consumare ma anche di esportare. Per superare questo collo di bottiglia sono necessari investimenti principalmente in infrastrutture, tanto gasdotti come impianti per la conversione a Gas Naturale Liquefatto (Gnl)", ha aggiunto.

"La possibilità di approfittare tali opportunità - ha precisato tuttavia - è strettamente legata anche al finanziamento di queste opere". "C'è molto da fare e il messaggio soprattutto ai nostri investitori pubblici è che dobbiamo essere più aggressivi e dinamici, altrimenti perdiamo il treno", ha affermato.

Alliata ha quindi valutato positivamente l'annuncio del ministro Tajani riguardo una prossima visita in Argentina accompagnato da una missione di sistema: "noi come Camera puntiamo a continuare questo processo iniziato con l'obiettivo di fare business concreto già nel 2021 e che proseguirà con la missione ad ottobre in Argentina a Vaca Muerta in concomitanza con la Fiera Oil and Gas in Argentina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA