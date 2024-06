Stangata in Cile, la bolletta elettrica salirà del 57% nel 2024

I cileni si preparano a una vera e propria stangata sulla bolletta dell'elettricità con aumenti stimati nell'ordine del 57% entro la fine del 2024. Il governo progressista di Gabriel Boric ha annunciato infatti che a partire dall'inizio di luglio verranno scongelate le tariffe rimaste bloccate dal 2020 per contrastare la crisi originata dalla pandemia.

A causa del congelamento delle tariffe, segnala il governo, lo Stato ha già accumulato un debito di circa 6 miliardi di dollari con le concessionarie della distribuzione rendendo necessaria una urgente correzione del sistema.

La Banca centrale stima in questo senso l'impatto della correzione sulle bollette in un 57% di aumento per gli utenti domiciliari, e in un 39% per gli utenti commerciali. Nell'ultimo rapporto sulla politica monetaria, sempre la Banca centrale prevede un impatto di tali aumenti anche sull'indice di inflazione che non scenderà al di sotto del 4% nel 2024 e convergerà verso l'obiettivo minimo del 3% solo nel 2026.

Il Cile porta avanti un ambizioso piano di decarbonizzazione della sua matrice energetica entro il 2030. Attualmente, secondo dati ufficiali, nel primo trimestre del 2024 il 41% della generazione è stata da fonti rinnovabili, il 31% da gas naturale e solo il 5% da carbone.



