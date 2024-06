Messico, Slim investirà 1 miliardo in un progetto di gas

L'imprenditore Carlos Slim sborserà più di 1 miliardo di dollari per riattivare il giacimento di Lakach, il primo progetto di estrazione di gas naturale in acque profonde in territorio messicano.

I lavori su questo giacimento, scoperto nel 2006, sono stati interrotti in più di un'occasione a causa della mancanza di risorse da parte della compagnia petrolifera statale Pemex e per lo scarso interesse da parte di altri investitori.

Il presidente Andrés Manuel López Obrador cerca tuttavia di rilanciare il progetto nei suoi ultimi mesi di mandato e ha stretto contatti con il proprietario del Grupo Carso. "Si tratta di un giacimento di gas abbandonato durante l'ultimo governo — ha spiegato il capo dello Stato— sono stati investiti circa 2 miliardi di dollari e stiamo cercando di sfruttare tutte queste strutture. Sembra che parteciperà un'azienda di Slim".



