Calcioscommesse in Colombia, 15 arbitri espulsi

Nuovo scandalo nel calcio colombiano dove 15 tra arbitri, guardalinee e addetti al Var sarebbero stati espulsi dalla Federacalcio del Paese (Fcf) perché accusati di aver manipolato i risultati di alcune partite di campionato nell'ambito di un presunto giro di scommesse truccate. A divulgarlo su X è stato l'ex arbitro e commentatore sportivo José Borda, secondo cui ci sarebbero indagini in corso per stabilire la reale portata dello scandalo e verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Da parte sua la Federazione non ha commentato le rivelazioni. Secondo quanto rivelato dalla stampa locale alcuni degli arbitri menzionati da Borda sarebbero stati ufficialmente scartati, per problemi fisici e per l'età, mentre solo alcuni sarebbero stati allontanati per errori arbitrali.



